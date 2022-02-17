İnternet sağlayıcısına kötü haber: İadesine karar verildi

17 Şubat 2022 Perşembe, 19:06

İnternet sağlayıcısı firmaların abonelerinden sözleşme süresi dolmadan fesih nedeniyle aldıkları “cayma bedeli” yurttaşları isyan ettiriyor. Bir internet sağlayıcısı abonesi E.K aboneliğinden kısa bir süre sonra yayınları kesilmesi üzerine, sorunun teşhisi için kendisinden sözleşmeye dayanarak tespit ücreti istenmesine itiraz etti.

Uzun süre şikayetinin giderilmesi için yazılı ve sözlü pek çok kez şikayet etmesine rağmen sorunu giderilmeyen E.K, alıcı ve cihazı bayiye teslim ettikten 5 ay sonra “cayma bedeli” adı altında 1,599,92 TL faturayla karşılaştı. E.K bu durum üzerine BTK /CİMER ve Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulundu. Hukuki prosedür gereği faturaları ödeyen yurttaş, inceleme sürecinin sonunda Tüketici Hakem Heyeti tarafından haklı bulundu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Tüketici , belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.”

“Fesih bildiriminin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.”

"Herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshedebildiği , bu nedenle taahhüt iptal bedeli ya da farklı bir ad altında cayma bedeli yansıtılmasını yasaya aykırı olduğu değerlendirilerek tüketicin talebinde haklı olduğu değerlendirilmiştir.”

Ve Şikayet edilen firma tarafından 1.599,52 TL'nin tüketiciye iadesine karar verildi."