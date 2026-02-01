İnternet ve GSM hatlarına düzenleme TBMM gündeminde: Çocuklara yönelik yeni erişim tedbirleri geliyor...

"Çocuk suçluluğu"ndaki artış tartışılırken TBMM'de internet kullanımı ve "açık GSM hatları" başlıklarında düzenleme önerileri gündeme geldi.

Komisyona sunulan önerilerde, kontrolsüz internet kullanımı ve anonim hatlara kolay erişimin çocukları suça sürükleyen etkenler arasında yer aldığı belirtildi.

BEYAZ-KIRMIZI LİSTELER

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, Meclis Araştırma Komisyonuna iletilen öneriler arasında, suça bulaşan çocuğun belirli bir süre internet erişiminin engellenmesi ve "eve güvenli internet" uygulamasıyla beyaz-kırmızı listeler oluşturulması yer aldı.

Bir evde çocuk suça karıştıysa, adli kontrol kapsamında mahkeme kararıyla altı ay süreyle yalnızca belirlenen sitelere erişim sağlanması, özellikle VPN'lere ve birçok siteye erişimin kısıtlanması önerildi.

GSM hatları için ise şirketlerin gerçek ve tüzel kişiler üzerinden hat satışı yapması, hat kullanımında bankacılık uygulamalarına benzer kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemleriyle kontrol sağlanması gündeme getirildi.

Ayrıca çocukların kullandığı telefonlarda internet erişiminin kapalı olması, hatların yalnızca telefon görüşmesine açık şekilde kullanılması gerektiği ifade edildi.