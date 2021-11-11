İnternetten alışveriş yaparken dikkat: 'İndirim' adı altında dolandırılmayın
E-ticaretin, salgın sürecinin etkisiyle altın çağını yaşadığı bu dönemde, markalar da tüketicileri 'çılgın indirimler' kisvesi altında cezbetmeye çalışıyor. Ancak çevrim içi alışveriş dolandırıcılara yeşil ışık yakarken; ürünün müşteriye ulaşmaması, satın alınan ürünün farklı gelmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Peki tüketiciler internet alışverişlerinde haklarının ne kadar farkında? Cayma hakkı nedir, neleri kapsar?
Pandeminin adeta devrim etkisi yarattığı sektörlerden biri
de e-ticaret oldu. Koronavirüs sebebiyle herkesin evlere kapandığı son 2 yılda,
internet üzerinden yapılan alışverişlere ilgi hiç olmadığı kadar arttı.
Çevrim içi alışveriş günden güne popülerliğini artırırken; dünyanın
dört bir yanındaki alışveriş severlerin her yıl merakla beklediği ‘kasım ayı
indirim dönemleri’ de başladı. ‘Çılgın fırsat’, ‘Efsane kasım’, ‘Muhteşem cuma’
adı altında sunulan ‘indirim’ reklamları; televizyonda, internette, gazetelerde
ve hatta sokaklardaki billboardlarda bile karşımıza çıkıyor. Ancak siber
saldırganlar da çevrim içi alışveriş hacminin ve alışveriş yapan kişi sayısının
büyük ölçüde arttığı bu dönemleri tüketiciler kadar iple çekiyor.
Dolandırıcılar, alışveriş sitelerini kopyalayıp sahtesini
yapabiliyor ya da alınan ürünün müşteriye ulaşmaması veya alınan ürün yerine
‘farklı’ bir ürün gelmesi gibi durumlara sıkça rastlanıyor.
Peki internet üzerinden alışveriş yapan yurttaşlar, haklarının ne kadar farkında? Satın alınan ürünün ulaşmaması halinde müşteri ne yapmalı, para iadesi nasıl gerçekleşmeli? Cayma hakkı nedir, neleri kapsar?
Tüm
bu soruların yanıtlarını Avukat İlker Taner Cumhuriyet’e anlattı.
'VAKİT KAYBETMEDEN SATICI/SAĞLAYICI FİRMAYA BAŞVURULMALI'
Pandemi süreciyle birlikte, gerek hijyen açısından oluşan
kaygılar, gerekse idari makamlarca getirilen yasaklar sebebiyle, kullanıcıların
alışveriş tercihlerinde internete yönelmiş durumda olduğunu söyleyen Taner,
“İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler en çok tedarik ve kargo
sebebiyle ürünün geç teslim edilmesi, sipariş edilenden farklı bir ürün
gönderimi, taşıma esnasında ürünün zarar görmesi, kırılması, bozulması, adreste
olmama sebebiyle teslim edilememe gibi sorunlar yaşıyor. Bazen de sipariş
edilen ürünün hiç gönderilmemesi gibi sorunlar da yaşanabiliyor” dedi.
Taner, bu durumunda vakit kaybetmeden, sorunun niteliği
özelinde satıcı/sağlayıcı firmaya veya kargo firmasında başvurulması
gerektiğine dikkat çekti.
'OLTALAMA TUZAĞINA DÜŞMEYİN'
“İnternetin bu denli tercih edilmesiyle birlikte internet
üzerindeki dolandırıcılık eylemleri de artmış durumda” diyen Taner,
“Kullanıcılar bu noktada alışveriş yaptıkları, kredi kartı gibi hassas ödeme
verilerini girdikleri platformları özenle seçmeli. Tanınmayan kişilerden gelen mesaj
içerikleri gözden geçirilmeli, sahte hesaplara dikkat edilmeli, oltalama
tuzağına düşülmemeli” diye konuştu.
'SATIN ALDIĞIM ÜRÜN ELİME ULAŞMADI...'
Kredi kartı ile internetten alınan ürünün hiç teslim
edilmemesi durumunda izlenebilecek birkaç yol mevcut olduğunu belirten Taner,
böyle bir durumda yapılması gerekenleri şöyle anlattı:
“Sipariş verilen platforma veya ürün satıcısına iade
başvurusunda bulunmak bu seçeneklerden en başta geleni. Bu durumda sipariş
bedelinin ödeme yapılan karta veya hesaba iade edilmesi gerekmektedir. Bunun
haricinde internet üzerinden kartlı ödeme yapılan banka nezdinde harcama
itirazında bulunulması da bir diğer seçenek.”
SATIN ALINAN ÜRÜN 'FARKLI' GELİRSE…
Taner, internetten alınan ürünün, geldiğinde 'farklı' çıkması
durumunda ise yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:
“Öncelikle mümkün olduğunda ürünün kargo teslim anında kargo
görevlisi nezdinde açılıp kontrol edilmesini, siparişe aykırı bir ürün teslimi
durumunda tüketici ve kargo görevlisi nezdinde durumun tutanak altına
alınmasını öneriyorum. Devamında ise farklı ürünün teslim edilmiş olması
sebebiyle durumunda satıcı/sağlayıcı platformlara bildirilmesi ve ücretsiz
değişiklik hakkının kullanılması gerekiyor.”
Son dönemde internette 'çılgın fırsat' adı altında pek çok
ürünün fiyatının daha yüksek fiyattan satılmasına ve 'indirim' kisvesi altında
yapılan bu fiyat aldatmacasına da değinen Taner, "Tüketiciler bu noktada farklı
platformdaki fiyatları karşılaştırmalı, mümkün olduğunca geçmiş dönem
fiyatlarını kontrol etmeliler. Bu amaca hizmet eden birçok platforma
internetten kolayca erişmek mümkün" dedi.
'CAYMA' HAKKINIZIN FARKINDA MISINIZ?
Tüm bunlarında haricinde, internet üzerinden yapılan
alışverişler için tüketicilerin sahip olduğunu en önemli haklarından biri olan
cayma hakkına da değinen Taner, şöyle konuştu:
“Cayma hakkı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat
tarafından tüketicilere tanınmış bir hak. İnternet üzerinden yapılan alışverişler
de cayma hakkının kapsamındadır. Buna göre tüketiciler, internet üzerinden
almış oldukları mal ve hizmetler için, 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe ileri
sürmeksizin ürünü iade edip ücreti geri almaya imkan tanıyan cayma hakkına
sahiptir. Cayma hakkının kullanılamayacağı; çabuk bozulabilen, iadesi hijyen
açısından uygun olmayan ürünler gibi birçok istisnai durumun olduğunu da
belirtmek lazım.”
E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR
“Ürünün gelmemesi, farklı ürün teslimi, ayıplı mal teslimi gibi durumlar sebebiyle zarara uğrayan tüketiciler bu zararların tazmini için Tüketici Hakem Heyetlerine (e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilir) başvuruda bulunabilirler” diyen Taner, “Başvuruda bulunmadan önce, başvuru tarihi açısından parasal sınır kontrol edilmeli. 2021 yılı için 11 bin 330 TL sınırına kadar Tüketici Hakem Heyetleri görevli, bu sınırın üstündeki talepler için doğrudan Tüketici Mahkemeleri görevli” ifadelerini kullandı.
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