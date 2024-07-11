İnternetten 'kataloglu' fuhuş!

Konya'da polisin, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şüphelilere yönelik düzenlediği ‘Piyon’ adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:15
İnternetten 'kataloglu' fuhuş!
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti.

Çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi. 1'i Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi.

KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Operasyon kapsamında Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadınının da ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL’ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

Mağdur 24 kadın ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.


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