İnternetten sahte araç satış ilanı ile dolandırıcılık: 6 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 25.10.2023 - 09:57

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten verilen sahte araç satış ilanıyla Y.Ö.'nün (35) dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Mersin ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ö. (24), Z.B. (24), İ.T. (23), M.K. (22), R.K. (23) ve T.Ö. (23) yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, otomobilini satmak için internetten ilan veren kişiye aracı satın almak istediklerini söyleyerek 20 bin lira kapora gönderdiği ve ilanı kaldırmasını sağladığı öğrenildi.

MİLYONLUK DOLANDIRICILIK!

Daha sonra zanlıların bu aracın fotoğraflarını kullanarak yeniden ilan verip satın almak için iletişime geçen Y.Ö.'yü kendi hesaplarına 1 milyon 765 bin lira yatırmasını sağlayarak dolandırdıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.