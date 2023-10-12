Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şahıs tutuklandı
Isparta'da otomobil almak için kente gelen kişinin 300 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde gördüğü arabayı olmak için Hatay'dan Isparta'ya gelen kişinin 300 bin lirasının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Isparta merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlediği operasyonda M.R.Z, M.E, D.F, T.A. ve S.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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