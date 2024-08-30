Interpol arıyordu: Kırıkkale’de yakalandı

Avusturalya’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan İnterpol aranan yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale’de polis ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:49
Interpol arıyordu: Kırıkkale’de yakalandı
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Kırıkkale’de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Avustralya’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan İnterpol tarafından aranan H.C., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan denetimler sırasında gözaltına alındı.

Avustralya uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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