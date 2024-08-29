Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin’de uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-36” operasyonlarında 502 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu yapıldı.
Operasyon sonucu 502 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.
Artvin’de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 5??0??2?? kg Esrar ele geçirildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2024
2?? şüpheli Zehir Taciri yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir… pic.twitter.com/uLaXUnFxUY
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