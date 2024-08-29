Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:16

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu yapıldı.

Operasyon sonucu 502 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.