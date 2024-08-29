502 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Baba ve oğlu tutuklandı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:11

Güncelleme: 29.08.2024 - 18:11

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli Köyünde "Narkoçelik-36" operasyonlarında baba Ş.K (54) ve oğlu Ö.F.K (24) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon neticesinde şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 502 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapmak veya sağlamak gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğul, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.