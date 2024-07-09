Interpol 'kırmızı bülten' ile arıyordu: Yozgat’ta yakalandı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:13

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:15

Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında "Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri’’ suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.