Interpol 'kırmızı bülten' ile arıyordu: Yozgat’ta yakalandı
Interpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan Belçika vatandaşı, Yozgat’ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında "Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri’’ suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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