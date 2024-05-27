Interpol tarafından aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:12

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:14

Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında ’Uyuşturucu ticareti’ suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.’nin; Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

A.B.; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.