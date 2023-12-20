Interpol tarafından aranıyordu... Rus uyruklu dolandırıcı Mersin'de yakalandı!
'Dolandırıcılık’ suçu nedeniyle Interpol tarafından aranan Rus uyruklu D.B.'nin Mersin'de yakalandığı aktarıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol birimlerince ’dolandırıcılık’ suçundan aranan Rusya vatandaşı bir şahsın Mersin’de olduğunu belirledi.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda difüzyon mesajıyla aranan ve Rusya Federasyonu'na iadesi istenen, hakkında M-99 ile G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.’yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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