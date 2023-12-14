İnterpol’ün aradığı yabancı uyruklu Kırklareli’nde yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:46
İnterpol’ün aradığı yabancı uyruklu Kırklareli’nde yakalandı
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Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası A.H'yi yakaladı.

Yapılan incelemede yabancı uyruklu şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.H. işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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