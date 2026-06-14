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Interpol'ün aradığı zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Interpol'ün aradığı zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

14.06.2026 17:07:00
Güncellenme:
AA DHA
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Interpol'ün aradığı zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Interpol tarafından çeşitli suçlardan aranan 28 yaşındaki İran uyruklu R.A. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Şüpheli R.A'nın ülkesine iadesi için işlemler sürüyor.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından arandığı belirlenen İran uyruklu R.A'yı havalimanında gözaltına aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamada, zanlı hakkında İran adli makamlarınca konulmuş uyuşturucu madde ve kaçakçılık suçları ile vize, ikamet, çalışma izni ihlali ve benzeri konulardan tahdit kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

İRAN'A İADE EDİLECEK

Şüpheli R.A'nın ülkesine iadesi için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #şüpheli #HAValimanı #İran

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