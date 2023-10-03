Interpol'ün aradığı şüpheli, Yalova’da yakalandı

Yalova’da Interpol tarafından aranan ve çeşitli suçlara karışan F.G., saklandığı evde sahte kimlik ile yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:40
Interpol'ün aradığı şüpheli, Yalova’da yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Interpol tarafından 'adam öldürmek', 'silah bulundurmak', 'silah satmak' gibi suçlardan uzun süredir aranan F.G.'nin, A.E. adına düzenlenen sahte kimlikle Yalova'da saklandığı bilgisine ulaştı. 

Jandarma ekipleri, F.G.'yi kaldığı evde düzenlenen operasyon ile yakaladı. 

Jandarmada sorgulanan F.G., işlemleri sonrası mahkemece tutuklandı.


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İnterpol Yalova tutuklandı

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