Interpol'un aradığı Avustralyalı çete lideri Bodrum'da yakalandı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 18:28

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 18:46

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Interpol tarafından aranan ve Yeni Güney Galler eyaleti polisinin 'cinayete teşebbüs', 'suç örgütü üyeliği' ile 'uyuşturucu kaçakçılığı'ndan 2021'de hakkında tutuklama kararı çıkardığı Masood Zakaria'nın İstanbul'dan karayolu ile Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği bilgisine ulaştı.

TUTUKLANDI

Yalıkavak ile Geriş mahalleleri arasındaki lüks villaya dün sabah polisin düzenlediği operasyonda, Masood Zakaria gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masood, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Mumcular S Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Zakaria'nın yanında eşi Azza, çocukları ve korumaları olduğu öne sürülen 10-15 kişilik bir grubun bulunduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'DAN GELMİŞ

Avustralya'nın en çok aranan suçlusu olduğu öğrenilen Zakaria'nın, Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden balıkçı teknesine binip sonra Asya üzerinden Türkiye'ye ulaştığı, İstanbul'un ardından karayolu ile Bodrum'a geldiği belirtildi.