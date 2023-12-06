Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütü lideri Shaun Monaghan’ın İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 08:24
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütü lideri Shaun Monaghan’ın İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada "İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütü’nün" elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “Kafes -16” Operasyonu’yla yakalandı" ifadelerini kullandı. 


İlgili Haberler

Son Dakika: Bakan açıkladı: Mavi bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Son Dakika: Bakan açıkladı: Mavi bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı
Kütahya'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
'Yolyemezler' suç örgütünün lideri gizli bölmede yakalandı!

'Yolyemezler' suç örgütünün lideri gizli bölmede yakalandı!

En Çok Okunan Haberler