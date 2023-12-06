Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 08:24

Güncelleme: 06.12.2023 - 09:13

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütü lideri Shaun Monaghan’ın İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada "İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütü’nün" elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “Kafes -16” Operasyonu’yla yakalandı" ifadelerini kullandı.