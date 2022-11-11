İntihar ettiği iddia edilen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı
Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yıl önce intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki B.E'nin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli M.G. (16) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 Mayıs 2020'de ilçeye bağlı Çemikari Yaylası'nda B.E'nin ateşli silahla intihar ettiği iddiasına ilişkin çalışma yaptı.
Kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda olayın intihar olmadığını tespit eden ekip, maktulün hayvanları otlatmak amacıyla yaylaya gittiği sırada M.G. (16) tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini belirledi.
Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan M.G, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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