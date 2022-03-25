Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan, Sera Kadıgil'e hakaret eden AKP'li Bilen'e tepki: 'Kadın cinayetlerinin sebebi bu zihniyet'
AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmada, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'i "Edepsizlik yapma!" sözleriyle hedef alan AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'e, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan tepki geldi. Federasyondan yapılan açıklamada "Herkes haddini bilecek" denildi.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen, AKP ve MHP'li milletvekillerinin hazırladığı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, önceki gün kabul edildi. 17 saatlik görüşme sırasında komisyonda tartışmalar çıktı.
"ANANI DA AL GİT DİYEN GENEL BAŞKANINIZA ÜSLUP DERSİ VERİN!"
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmacağını anladığı için yeni bir kanun teklifinde bulunduğunu dile getirdi.
Kadıgil, "Öyle bir patırtı kopartırız sanıyorsunuz ki insanlar yaygaramızdan boş midesinin gürültüsünü duyamaz olur sanıyorsunuz. Bence tam da burada yanılıyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın bu iş bitti arkadaşlar. O yüzden ister şimdi 40 takla atın ister 40 kez seçim yasasını değiştirin gideceksiniz” dedi.
Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Kadıgil’in sözlerine “Temiz bir dil kullanın” ifadeleriyle karşı çıkarken Kadıgil, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ananı da al git” sözlerini hatırlattı.
Kadıgil, “Üslup konusunda beni en son eleştirecek olan sizlersiniz. Önce gidip o Tayyip Erdoğan'a, 'Ananı da al git' diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi. Temiz bir dil istiyorsanız doğru düzgün bir mesai saati düzenleyeceksiniz Sayın Başkan. Gecenin iki buçuğunda bu kadar oluyor, temiz bir dil bu kadar oluyor. Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz. Birinin sizin yüzünüze bu üslupla gerçekleri anlatması gerekiyor” dedi.
AKP’Lİ BİLEN HAKARET ETTİ
AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Erdoğan’ın üslubunu hatırlatan Kadıgil’e "Edepsiz" diyerek hakaret etmesi üzerine tartışma büyüdü.
'KADIN CİNAYETLERİNİN SEBEBİ BU ZİHNİYET'
Son olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmada AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e "Edepsiz" ifadesi kullanmasına tepki gösterdi.
Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Parlamentoda aynı seçilmişlik şemsiyesi altında görev yapan bir kadın milletvekiline kimse edepsiz diyemez. Kadın erkek eşitsizliğinin, kadın cinayetlerinin sebebidir bu zihniyet. Herkes haddini bilecek" denildi.
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