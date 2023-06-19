İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı!
Diyarbakir’ın Silvan ilçesinde cumartesi günü Malabadi Köprüsü’nden atlayarak intihar girişiminde bulunan ve çevredekiler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Ş.İ. adlı çocuk, ifadesinde 1 yıldır liseden arkadaşının cinsel istismar, tehdit ve şantajına maruz kaldığını iddia edince, şüpheli Faysal A.(19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan lise 4’üncü sınıf öğrencisi Ş.İ., cumartesi günü kırsal Malabadi Mahallesi’nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü’nden atlayarak intihar girişiminde bulundu.
1 YIL BOYUNCA İSTİSMAR VE TEHDİT
Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisinin ardından Ş.İ. ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.’nın cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti.
CEZAEVİNE KONULDU
Yürütülen soruşturma kapsamında Faysal A. gözaltına alındı. Bütün suçlamaları reddeden Faysal A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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