12 yaşındaki çocuk intihar etmişti: 'Bu facianın sorumlusu AKP'dir'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

Gönderildiği Kuran kursunun yanındaki ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın yaşamını yitirmesine tepkiler sürüyor.

(Özgür Özel)



CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ölümünü araştıracaklarını açıkladı. Özel, “Adana Aladağ’da kaçak bir cemaat yurdunda yaşanan yangın ve Konya Taşkent’te ruhsatsız binada yaşanan patlama çocuklarımızın ölümüne neden olmuştur. Enes Kara’nın Elazığ’da kaldığı cemaat yurdunda intiharını unutmamız mümkün değildir. Kanuna aykırı eğitim kurumu açmayı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandıran Türk Ceza Kanunu’nun 263’üncü maddesini 2013 yılında tüm uyarılarımıza karşın kaldıran AKP iktidarı, bu ölümlerin, bu faciaların sorumlusudur” diye konuştu.

(Mahmut Tanal)



"ÇOCUKLAR TARİKATLARA TESLİM"

Konunun araştırılması için Meclis’e önerge veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Bunun en etkin bir şekilde soruşturulması lazım. Ucu kime dokunacaksa da dokunmalı” dedi.

(Şenal Sarıhan)



29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Avukat Şenal Sarıhan ise “Değerler eğitimi kapsamında imamların okullara girdiği dönemde de bir çocuğumuzun intihar ettiği haberi gelmesi çocukların tarikatlara teslim edilmiş olduğunu gösteriyor” dedi.