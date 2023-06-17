Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi
Marmaray Üsküdar durağında intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.
İstanbul'un iki yakası arasında raylı ulaşım hizmeti veren Marmaray, yine bir intihar olayına sahne oldu.
Acı olaya ilişkin Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Saat 14.14'te -Marmaray Üsküdar durağında yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Saat 14.14'te Marmaray Üsküdar durağında yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) June 17, 2023
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