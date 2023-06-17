Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi

Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:22

Güncelleme: 17.06.2023 - 15:22

İstanbul'un iki yakası arasında raylı ulaşım hizmeti veren Marmaray, yine bir intihar olayına sahne oldu.

Acı olaya ilişkin Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Saat 14.14'te -Marmaray Üsküdar durağında yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."











