İntihar ihbarı cinayet çıktı! 22 yaşındaki genç başından vuruldu

Şişli’de cadde üstündeki bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç, silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından intihar ihbarına giden polis ekipleri yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarttı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:08
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Olay, dün saat 04.00 sıralarında Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada Karadaş, silahla başından vurularak öldürüldü.

Olayın ardından paniğe kapılan içeridekiler, polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALDI

Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Kamera kayıtlarında ise gencin vurulduğu anın görünmediği ancak içeridekilerin panik yaşadığı tespit edildi.

Olayda kullanılan silaha ise olay yerinde el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


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