Rolls Royce’un efsanevi tasarımcısı cinayete kurban gitti

Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:08

Güncelleme: 15.07.2024 - 15:08

Bild gazetesinin haberine göre, 74 yaşındaki Ian Cameron, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Herrsching am Ammersee kasabasındaki evinin girişinde, polis tarafından ölü halde bulundu.

Ian'ın eşi Verena Kloos, saldırı sırasında bir duvarı aşarak komşunun evine kaçmayı başardı ve polisi aradı.

Eski model araba uzmanı Cameron'ın 3 milyon sterlin (128 milyon TL) değerindeki malikanesinde çok sayıda yüksek değerli esere sahip olduğu biliniyordu.

Evin garajının üzerindeki güvenlik kameralarının kablolarının kesilmiş olduğu aktarıldı.

Katilin, 74 yaşındaki adamı öldürdükten sonra yaya olarak evden kaçtığı belirtildi.

Polis, halka yönelik büyük bir tehdit olmadığını, katilin köpeklerin ve bir helikopterin yardımıyla arandığını duyurdu.

CİNAYETTEN ÖNCE HAZIRLIK…

Bir yetkili, The Sun’a şu açıklamalarda bulundu:

”Eğer kameraların kabloları kesilmişse, bu önceden yapılmış bir hazırlık gibi görünüyor. Ancak, bu şekilde hazırlık yapan bir hırsız ya da soyguncunun adamı bıçaklayarak öldürmesi son derece nadir görülen bir durum."

Yetkililer, şüphelinin 180-190 cm boylarında bir adam olduğunu ve açık renk pantolon ve lacivert kapüşonlu sweatshirt giydiğini belirtti.

Şüphelinin ayrıca kırmızı bir sırt çantası ve sarı-yeşil eldivenleri taktığı aktarıldı.

IAN CAMERON KİMDİR?

Cameron, Rolls Royce'un efsanevi üne sahip bir otomobil tasarımcısıydı.

Şirkette 20 yıl çalışıp 13 yıl tasarım müdürlüğü yaptıktan sonra 2013 yılında şirketten emekli oldu.

Cameron, emekli olmadan önce 3 Serisi, Z8, Phantom ve Ghost gibi otomobillerin tasarımında çalıştı.

Emekli olduktan sonra kendi tasarım danışmanlık şirketini kurmadan önce bir süre Rolls Royce’un marka elçisi olarak çalıştı.