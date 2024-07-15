Rolls Royce’un efsanevi tasarımcısı cinayete kurban gitti

Rolls Royce'un eski baş tasarımcısı 74 yaşındaki İngiliz Ian Cameron, cuma akşamı Almanya’daki evinin kapı eşiğinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, katilin yakalanması için soruşturma başlattı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:08
Rolls Royce’un efsanevi tasarımcısı cinayete kurban gitti
Abone Ol google-news

Bild gazetesinin haberine göre, 74 yaşındaki Ian Cameron, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Herrsching am Ammersee kasabasındaki evinin girişinde, polis tarafından ölü halde bulundu.

Ian'ın eşi Verena Kloos, saldırı sırasında bir duvarı aşarak komşunun evine kaçmayı başardı ve polisi aradı.

Eski model araba uzmanı Cameron'ın 3 milyon sterlin (128 milyon TL) değerindeki malikanesinde çok sayıda yüksek değerli esere sahip olduğu biliniyordu.

Evin garajının üzerindeki güvenlik kameralarının kablolarının kesilmiş olduğu aktarıldı.

Katilin, 74 yaşındaki adamı öldürdükten sonra yaya olarak evden kaçtığı belirtildi.

Polis, halka yönelik büyük bir tehdit olmadığını, katilin köpeklerin ve bir helikopterin yardımıyla arandığını duyurdu.

CİNAYETTEN ÖNCE HAZIRLIK…

Bir yetkili, The Sun’a şu açıklamalarda bulundu:

”Eğer kameraların kabloları kesilmişse, bu önceden yapılmış bir hazırlık gibi görünüyor. Ancak, bu şekilde hazırlık yapan bir hırsız ya da soyguncunun adamı bıçaklayarak öldürmesi son derece nadir görülen bir durum."

Yetkililer, şüphelinin 180-190 cm boylarında bir adam olduğunu ve açık renk pantolon ve lacivert kapüşonlu sweatshirt giydiğini belirtti.

Şüphelinin ayrıca kırmızı bir sırt çantası ve sarı-yeşil eldivenleri taktığı aktarıldı.

IAN CAMERON KİMDİR?

Cameron, Rolls Royce'un efsanevi üne sahip bir otomobil tasarımcısıydı.

Şirkette 20 yıl çalışıp 13 yıl tasarım müdürlüğü yaptıktan sonra 2013 yılında şirketten emekli oldu.

Cameron, emekli olmadan önce 3 Serisi, Z8, Phantom ve Ghost gibi otomobillerin tasarımında çalıştı.

Emekli olduktan sonra kendi tasarım danışmanlık şirketini kurmadan önce bir süre Rolls Royce’un marka elçisi olarak çalıştı.


Rolls Royce haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Rolls Royce 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak

Rolls Royce 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak
Rolls Royce'tan çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam...

Rolls Royce'tan çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam...
Rolls Royce'un başına geçen Tufan Erginbilgiç kimdir?

Rolls Royce'un başına geçen Tufan Erginbilgiç kimdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler