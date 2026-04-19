İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek başka çıktı

19.04.2026 09:26:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul'da intihar ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, inceleme sonucu olayın cinayet olduğunu tespit etti. Hastanede hayatını kaybeden Hasan Yıldız'ı silahla vurduğu belirlenen oğlu Şenol Yıldız gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi.

Silahla intihar ettiği iddia edilen Hasan Yıldız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi.

OLAY CİNAYET ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda ve dairede inceleme yaptı.

Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken, silahı kullanan kişinin Hasan Yıldız'ın oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta iki çocuk boş arazide silah atışı yaparken yakalandı! İstanbul Esenyurt'ta yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler endişeye neden oldu. Yaşları 13-14 arasında olduğu belirlenen çocukların boş bir arsada silahla atış yaptıkları anlar ortaya çıktı. Çocuklardan biri polis ekiplerince yakalandı.
Avukata Esenyurt'ta karakolda darp iddiası: 'İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum' Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'nde görevli polis memurları tarafından darp edildiği iddiasıyla avukat Yunus Özayar, Büyükçekmece Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.
Esenyurt metrosu polemiği… Kayyım Aksoy'a CHP'li Özgür Çelik'ten sert yanıt Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Can Aksoy'un "Esenyurt Metrosu nerede?" paylaşımı tartışma yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul'un projelerini hükümet engelliyor" diyerek sert tepki gösterdi.