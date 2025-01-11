'İntihar' paylaşımı yapmış, otelde ölü bulunmuştu... Bakan Tunç'tan 'Mithat Can Yalman' açıklaması: Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 11.01.2025 - 23:30

Güncelleme: 11.01.2025 - 23:31

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde dün gece silah sesi duyup odaya gelenler, başından tabancayla vurulmuş kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Mithat Can Yalman olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 SAAT ÖNCE MOBİNGE UĞRADIĞINA DAİR PAYLAŞIM YAPMIŞ

Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

AİLEDEN AÇIKLAMA YOK

Yalman’ın Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cansız bedeni, öğle saatlerinde toprağa verilmek üzere ailesi tarafından morgdan alındı.

BAKAN TUNÇ: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan, Yalman’ın ölümüne dair bir paylaşım geldi.

Tunç, “Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir” dedi.

Bakan Tunç’un paylaşımı şu şekilde:

“Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”