İntihar şüphesi: Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu

13 Mart 2022 Pazar, 09:45

Yıldırım ilçesi, Ulus Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ferdi Sevim'e ait olduğu tespit edildi. Sevim'in başından silahla vurulduğu ve sağ bacağının altında tabanca olduğu görüldü.

Sevim'in cesedi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis intihar üzerinde dururken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.