İSİG açıkladı: Şubat ayında 106 emekçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), şubat ayında 106 emekçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İSİG'in verilerine göre, yılın ilk iki ayında hayatını kaybeden emekçi sayısı 225'i buldu.
İSİG’in şubat ayı iş cinayeti verilerine göre, geçtiğimiz ay en az 106 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
Verilere göre iş cinayetlerinde ölen emekçi sayısı daha yılın ilk iki ayında 225’i buldu. Bu süre içinde 8 motorlu kuryenin hayatını kaybettiğine dikkat çeken İSİG, “Moto kurye eylemleri bu ayda da yoğunlaşarak devam etti, önemli bir nedeni de iş cinayetleri tablosunda artık moto kurye ölümlerinin (ki genç bir yaş ortalamasına sahip) bir başlık olarak yerini alması” saptamasında bulundu.
İSİG, 3 çocuk emekçinin de hayatını kaybettiğini bildirerek; “Üç çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçilerden birisi tarım işçisi diğeri ise moto kurye. Bir de geçen yıl kayıtlarımızda yer almayan stajyer çocuk işçi ölümü tespit ettik” bilgisini paylaştı.
İSİG, şubat ayında 9 mülteci emekçinin yaşamını yitirdiğini aktararak, bu emekçilerin milliyetlerini şöyle açıkladı:
“5’i Suriyeli, 1’i Endonezyalı, 1’i İranlı, 1’i Özbekistanlı, 1’i Rusyalı ve 1’i Sırbistanlı. Ancak göçmen/mülteci işçilerin büyük bir çoğunluğunun kayıt dışı olarak çalıştıklarını ve yine bu yüzden iş cinayetlerinin gizlendiğini de unutmamalıyız.”
ÖLÜMÜN EN ÇOK YAŞANDIĞI İŞ KOLLARI
İSİG, en çok ölüm olan iş kollarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:
“Ölümler en çok inşaat/yol, tarım/orman, taşımacılık, ticaret/büro/eğitim, sağlık, madencilik, tekstil, metal, konaklama, belediye/genel işler, gemi/tersane ve güvenlik işkollarında meydana geldi. İş cinayetlerinin beşte biri inşaat, üçte biri sanayi işkolunda. En fazla ölüm nedenleri yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, Covid-19, patlama/yanma, zehirlenme/boğulma, intihar, şiddet ve nesne düşmesi/çarpması.”
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