Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı’nın iddianamesi iade edildi
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni delillerin yer almadığı gerekçesiyle geri iade edildi.
14 Şubat’ta görülen celsede karar açıklanması beklenirken, Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir tarafından katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın da cinayete iştirak ettiği gerekçesi ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine karar 11 Nisan’da yapılacak duruşmaya ertelenmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı’nın Pınar Gültekin’in öldürüldüğü saatte olay yerinde bulunduğunun Adli Tıp raporları ile sabit olduğunu belirterek Mertcan Avcı hakkında ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı ve iddianameyi Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
İddianameyi inceleyen Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianameyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. İade gerekçesi olarak ‘Ölüm zamanının tespitine yönelik adli tıptan rapor alınması, ortaya çıkan yeni delilleri mevcut iddianame ile ilişkilendirilmesi’ istendi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu, dokuların yandığı için ve maktulün diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında maktul Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığının anlatıldığı, sanık Mertcan Avcı’nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu cinayete iştirakten cezalandırılmasını gerekçe gösterdi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamenin geri gönderilmesine itirazı üzerine konu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde çözülecek. Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Bu durumu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ve reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olacak ve yargılama 3’üncü Ağır Ceza’da reddederse ve varsa iddianamede eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek” dedi.
İlgili Haberler
- Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Mahkeme reddetti
- Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısının kardeşine dava açıldı
- Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı: 'Varildeki ateş harıl harıl yanıyordu'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- Yoğun kar yağışı nedeniyle YHT sefer sayısı artırıldı
- AB Liderler Zirvesi Fransa'da başladı
- Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
- Fenerbahçe Final Four'da!
- Ağacı budamak istemişti... Yaşlı adamın feci ölümü
- Akılalmaz olayda baba savunma yaptı
- IŞİD yeni liderini duyurdu
- Biden’dan Putin’e krizi tırmandıracak suçlama
- İngiliz kulübe sponsor şoku!
- İspanya'da 11'ler belli oldu!