İntihar şüphesi üzerinde duruluyor: Diş hekimi ölü bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir diş hekimi, kendine ait evde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Mustafa K.’nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:49
İntihar şüphesi üzerinde duruluyor: Diş hekimi ölü bulundu
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Olay, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, diş hekimi Mustafa K.’ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. 

Mustafa K.’nin yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, diş hekimini başından silahla vurulmuş halde buldu. 

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mustafa K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Mustafa K.’nin cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Mustafa K.’nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Antalya diş hekimi intihar

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