İntihara teşebbüs eden kadını ekipler ikna etti
Isparta’da 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden kadın ekipler tarafından kurtarıldı.
Isparta 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen S.Y (40) bina çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.
Kadını çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER İKNA ETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı. Yapılan müzakere sonucu ikna edilen kadın çatıdan indirilerek sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.
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