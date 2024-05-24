Isparta'da yedikleri tavuktan zehirlenen 47 öğrenci hastanelik oldu

Isparta'da bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan 47 öğrenci, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:25
Isparta'da yedikleri tavuktan zehirlenen 47 öğrenci hastanelik oldu
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Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan öğrencilerden 47'si, dün akşam yedikleri tavuktan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Öğrencilerden 25'i Isparta Şehir Hastanesi'ne, 22'si Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

45 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki 2 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


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