İntiharların ardından: Öğrencilerin protestosuna polis müdahalesi!

Eskişehir’de öğrencilerin, genç intiharlarına dikkat çekmek için yapmak istediği protestoya polis müdahale etti. 4 öğrenci gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 22:43
İntiharların ardından: Öğrencilerin protestosuna polis müdahalesi!
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Eskişehir’de öğrenciler, genç intiharlarına dikkat çekmek için, geçen günlerde intihar eden Anadolu Üniversitesi öğrencisinin kaldığı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürümek istedi. 

BirGün'ün aktardığı habere göre, polis yürüyüşe izin vermedi. Polisin müdahale ettiği olayda 4 öğrenci gözaltına alındı. 

Öğrenciler “Okumaya geliyoruz ölmeye değil”, “Katil KYK”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı. 


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