İntiharların ardından: Öğrencilerin protestosuna polis müdahalesi!
Eskişehir’de öğrencilerin, genç intiharlarına dikkat çekmek için yapmak istediği protestoya polis müdahale etti. 4 öğrenci gözaltına alındı.
Eskişehir’de öğrenciler, genç intiharlarına dikkat çekmek için, geçen günlerde intihar eden Anadolu Üniversitesi öğrencisinin kaldığı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürümek istedi.
BirGün'ün aktardığı habere göre, polis yürüyüşe izin vermedi. Polisin müdahale ettiği olayda 4 öğrenci gözaltına alındı.
Öğrenciler “Okumaya geliyoruz ölmeye değil”, “Katil KYK”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.
Eskişehir’de öğrencilerin yurt önlerinde buluşup Anadolu Üniversitesi önüne yapacakları yürüyüş için önce yurtların kapısı kitlendi sonra kalan öğrencilere polis saldırdı! Arkadaşlarımızın darp edildiği ve gözaltına alındığını öğrendik.— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 31, 2023
Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/qwgSeW9tfz
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