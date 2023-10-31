Yurtta kalan öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi... 60 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:17

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında bir zehirlenme vakası yaşandı.

İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi. Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikâyeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikâyeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Bazı öğrencilerin ise, kendi imkânları ile hastaneye gittiği görüldü. Hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkânları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.