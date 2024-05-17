Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü

Adana’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Tarlaya ve yola savrulan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:22
Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Opel marka 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç ile 80 AV 393 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savurulurken otomobil hurdaya döndü. İki araçta da bulunan şahıslar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112’yi arayarak haber verdi.

Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar da ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adana haberleri

İlgili Haberler

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 30 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonları: 30 tutuklama
Adana'da feci kaza...: 2'si çocuk 5 yaralı

Adana'da feci kaza...: 2'si çocuk 5 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi

Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası

Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası
Çorum'da akılalmaz olay... Polis memuru uzman çavuşu öldürdü!

Çorum'da akılalmaz olay... Polis memuru uzman çavuşu öldürdü!
Birce Akalay iddiali tarzıyla Cannes’a damga vurdu!

Birce Akalay iddiali tarzıyla Cannes’a damga vurdu!
Tepkilerin odağındaydı... Diyanet, Audi A8 aracını iade etti

Tepkilerin odağındaydı... Diyanet, Audi A8 aracını iade etti
Enflasyon tahmini değişti… Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Enflasyon tahmini değişti… Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
28 Şubat'ta tutuklu komutanların cezaları kaldırıldı: 5 komutan tahliye edilecek!

28 Şubat'ta tutuklu komutanların cezaları kaldırıldı: 5 komutan tahliye edilecek!
Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu