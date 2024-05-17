Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:22

Güncelleme: 17.05.2024 - 16:23

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Opel marka 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç ile 80 AV 393 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savurulurken otomobil hurdaya döndü. İki araçta da bulunan şahıslar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112’yi arayarak haber verdi.

Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar da ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.