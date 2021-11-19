Iphone'lu dilenci kameraya yakalandı
Beylikdüzü üst geçidinde dilencilik yapan bir kadın, son model Iphone marka telefonuyla görüntülendi.
Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen kadın, çarşafının altından çıkardığı telefonuyla internette dolaştı.
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Bir süre sosyal medyada gezindikten sonra bir gönderiye yorum yaptığı görüntülenen kadın, telefonunu çarşafının altına koyarak dilenmeye devam etti.
O anları görüntüleyen bir sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada, "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iphone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı.
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