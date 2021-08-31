Erdoğan: Artık İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncılarımız var; kapılarda dilenci değiliz
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii çalışmalarına ilişkin, "Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu diploma töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin artık kendi ürettiği milli İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) olduğuna dikkat çekerek "Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor" dedi.
Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Burada yaptığı açıklamalarda savunma sanayi çalışmalarını öven Erdoğan, “Başkalarının ihsanı ile güçlü savunma mekanizması kurulamaz dedik ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHA’larımız, SİHA’larımızı ve Akıncılarımız var. Artık dilenci değiliz” dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ne zaman ki bunları deklare ettik, ambargolarla karşılaştık. Daha yeni başbakan olmuştum. Amerikaya İHA istemeye gittik. Biz NATO'da birlikte değil miyiz? Terör ile mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz dedik. Bize iki günlüğüne İHAları verdiler. Ama bize İHA değil SİHA lazım. Ama sağolsun bunlar bizim önümüzü açtı. Artık İHA’mızı, SiHA’mızı ve Akıncıyı da yaptık. Şimdi Hürkuşumuzu da yapacağız.
- Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır" diyekonuşan Erdoğan, şöyle devam etti: "15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te (Cumhuriyet'in 100. yılı) vereceğiz.
- Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, içten içe çürütmek için çok uğraşıldı. Bugün burada yeniden dünyayı kendine hayran bırakan o kanın temsilcilerini görüyorum. Sınırlarımızda, semalarımıza sizlerin sesi, nefesi hakim oldukça bu millete yan gözle bakmak kimsenin haddine değildir.
- Kara Harp Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin hocalarına 5 yıl gibi kısa bir sürede daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah her anlamda reformları kararlılıkla sürdürelim. 230 yıllık en eski geleneğe sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı ve askeri düzeni ile her dönem öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamı ile kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik.
- PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiye’nin önüne dizilen tuzakları sıra sıra aşarak asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri de askeri gücümüz çağın gereklerine göre kurduk. Başkalarının ihsanı ile güçlü savunma mekanizması kurulamaz dedik ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHA’larımız, SİHA’larımızı ve Akıncılarımız var. Artık dilenci değiliz."
- Ne zaman ki bunları deklare ettik, ambargolarla karşılaştık. Daha yeni başbakan olmuştum. Amerikaya İHA istemeye gittik. Biz NATO'da birlikte değil miyiz? Terör ile mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz dedik. Bize iki günlüğüne İHAları verdiler. Ama bize İHA değil SİHA lazım. Ama sağ olsun bunlar bizim önümüzü açtı. Artık İHA’mızı, SİHA’mızı ve Akıncıyı da yaptık. Şimdi Hürkuşumuzu da yapacağız.
'BUNLAR BİZE KIBRIS’TA TELSİZ BİLE VERMEDİ'
- İmzalanan sözleşmelerin nasıl yerine getirilmediğini asla unutmayacağız. Bunlar bize Kıbrısta telsiz bile vermedi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Hamdolsun Savunma Sanayimizin başkanlığında gerek özel sektörümüzün desteği ile bu sorunları aştık. Gözlerimizin önünde terör örgütlerine nasıl bilabedel aktarıldığına şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine mühimmat gönderiyorlar.
- Değerli misafirler tüm bunlar bize kağıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını meselenin Türk milleti olduğunu gösterdi. Kendi gücümüze ve imkanlarımıza odaklandı. Tankından topuna bombasından tüfeğine kadar dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üreten bir ülke haline geldik. Önümüzde 3-5 yıl içinde neticelendirdiğimizde en üst sıralara yerleşmiş olacağız. Hamdolsun bugüne kadar vesayetinden darbesine kadar her yolu denediler ama bir netice elde edemediler.
- Türkiye 100 yıl değil, 600 yıl artı 100 yıllık, 1000 yıl artı 100 yıllık bir millettir. Cumhurbaşkanlığı bayrağındaki yıldızlar herhalde modadan çıkmadı. Aslını neslini tarihini bilen gençler yetiştirerek sağlam köprüler kurma gayretindeyiz. Biliyorsunuz 2 gün önce Ankara’da devasa Milli Savunma'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dev karargahının temelini attık. 19 Mayıs 2023'te açılışını yapacağız. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin hocalarına ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."
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