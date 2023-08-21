Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:07

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:07

Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta iki gün başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Bu olayın ardınan Edirne Valiliği bir açıklama yaptı. Bölgedi 13 köy tahliye edildi. Peki, İpsala Sınır Kapısı kapatıldı mı? İpsala Sınır Kapısı neden kapatıldı? İşte ayrıntılar...

İPSALA SINIR KAPISI KAPATILDI MI?

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtilerek, İpsala sınır kapısından çıkışların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu aktarıldı. Ticaret Bakanlığı Yunanistan'daki yangınlar sebebiyle geçişlere kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nın ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın hizmete yeniden açıldığını duyurdu.

DEDEAĞAÇ'TA NELER OLUYOR?

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.