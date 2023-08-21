Hakkari'de ahır yangını: 7 büyükbaş öldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü.
Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıktaki Altınoluk köyünde Ekrem Ölmez'e (59) ait ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve köylülerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahırdaki 7 büyükbaş öldü.
"TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZI KAYBETTİK
Ekrem Ölmez, "Eşim beni uyandırdı, ahırın yandığını söyledi, o telaşla kalktım. Hayvanlarımızı kurtarmaya çalıştık ancak hepsi öldü. Tek geçim kaynağımızı kaybettik. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
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