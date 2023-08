Ipsos Araştırma: 10 kiracıdan 9'u bütçesine uygun ev bulamayacağını düşünüyor

Yayınlanma: 25.08.2023 - 18:26

Güncelleme: 25.08.2023 - 18:26

Ipsos Araştırma, Türkiye'deki konut krizini, kiracıların yaşadığı sorunları ve sürekli artan fiyatlar karşısında ev sahiplerinin maddi kayba uğrayıp uğramadığını araştırdı. Araştırmaya sonuçlarına göre; her 10 kiracıdan 9'u bugün taşınmak zorunda. Kiracıların yaklaşık yüzde 90'ı taşınmak zorunda kaldığında aynı şartlarda bir eve çıkabileceğini düşünmüyor, yüzde 69'u ise enflasyon oranı üzerindeki kira artışlarını kabul etmek zorunda kalıyor.

Ayrıca; oturdukları semtten geçen yıl memnun olanların oranı yüzde 41 iken bu yıl oranın yüzde 35'e düştüğü ölçüldü.

KİRA ARTIŞLARI MAAŞLARI GEÇTİ

Araştırmaya göre devletin açıkladığı enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen kiracıların yüzde 69’u bu oranın üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda kaldı. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde yüzde 86’ya kadar yükseliyor.

Araştırmanın veri değerlendirmesi kısmında, iktidarın kira artış oranlarına sınırlama getirmesinin kiracılarla ev sahiplerinin sorunlarını çözmediği vurgulanıyor. Araştırmanın değerlendirme kısmında şu tespitler paylaşılıyor:

"Geçen yıl her iki kiracıdan biri resmi sınırdan daha fazla artış talebi ile karşılaştığını belirtiyordu, bu yıl durum kötüye gitti, artık her on kiracıdan yedisi bu durum ile karşılaştığını iletiyor. Geçen sene resmî sınırdan fazla kira artış talebi ile karşılaşan kiracıların yaklaşık dörtte üçü bu talebi kabul etmek zorunda kaldıklarını anlatmışlardı, bu sene aynı durumda olan neredeyse her on kiracıdan dokuzu resmî sınırdan fazla olan artış talebini kabul etmek durumunda kalmış. Üstelik tüm bunlar yaşanırken oturdukları semtten ve evden memnun olan kiracıların oranlarında da geçen seneye göre gerileme var."