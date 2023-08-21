Gecekonduyu 40 kişiye kiralayan ev sahibi, binlerce dolar kazandı
Dört yatak odalı gecekonduyu, 40 kişiye kiralayan ev sahibi, para cezasına çarptırıldı. Çok sayıda usulsüzlük ile suçlanan ev sahibinin, kiracılara ev kiralaması beş yıl süreyle yasaklandı.
Londra'da bir belediye, dört yatak odalı bir evde 40 kişinin yaşamasını sağlamak da dahil olmak üzere çok sayıda konut kiralama suçundan suçlu bulunan bir ev sahibinin kiracılara ev kiralamasını beş yıl süreyle yasakladı.
Brent Belediye Konseyi, "gecekondu" ev sahibi Jaydipkumar Rameshchandra Valand'ın, Londra'nın kuzeybatısındaki Wembley'de bulunan mülkün kiracılarından 457 bin dolar (12 milyon TL) kazandığını belirten bir açıklama yayınladı.
Polisin, kiracılardan birini "palet ve brandadan yapılmış, aydınlatma ve ısıtması olmayan bir barakada yaşarken" bulduklarını kaydeden yetkililer, tesiste yangın güvenliği ihlalleri, atık birikimi, hijyenik olmayan koşullar ve "bakımsızlıklar" dahil olmak üzere çok sayıda sorun olduğunu bildirdi.
Valand, daha önce Ocak 2022'de başka bir mülkte konut suçlarından suçlu bulunarak, sözleşmesiz kiracılardan ayda 1.400 sterlin kazandığı tespit edilmişti.
Valand, işlediği suçlardan dolayı 38 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Evening Standard'ın belirttiğine göre, 2023 yılının ilk üç ayında Londra'daki "hilekâr" ev sahiplerine yaklaşık 11 milyon dolar para cezası kesildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü