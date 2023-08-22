Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü: 'Apartmanı ayağa kaldırdı'

Yayınlanma: 22.08.2023 - 17:09

Güncelleme: 22.08.2023 - 17:47

Bağlık Mahallesi, Tezel Sokak, Tunahan Apartmanı'nda yaklaşık 6 yıldır kiracı olarak Sami Ç.’nin evinde oturan Aktay ailesinin, bin TL olan kira bedeli, 2023 yılı başında yeniden imzaladıkları sözleşme ile bin 500 TL yapıldı. Bir süre sonra ev sahibi Sami Ç., kiracısından evden çıkmasını talep etti.

Ev sahibi Sami Ç. ile Burak-Vildan Aktay çifti arasında bu nedenle anlaşmazlık çıktı. 3 gün önce ev sahibi Sami Ç., eşi Tülay Ç. ve oğulları, Aktay çiftinin kapısına gitti. Kapıda ev sahibinin eşi Tülay Ç. ile Vildan Aktay arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kavgaya diğer aile bireyleri de dahil oldu. Dairenin güvenlik kamerasına yansıyan kavgada Burak Aktay, eşi Vildan ile babası Naci Aktay hafif yaralandı.

Olayın ardından taraflar polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. Aktay çifti, Ereğli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ev sahipleri hakkında uzaklaştırma kararı almak için suç duyurusunda bulundu.

'APARTMANI AYAĞA KALDIRDI, KAPIYI YUMRUKLADI'

Vildan Aktay, ev sahibinin eşi Tülay Ç.’nin kapısına gelip sözleşmeleri olmasına rağmen eve emlakçı getireceğini söylediğini ve sonrasında aralarında tartışma başladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Saat 12.00 gibi kapı çaldı. İlk başta çocuğu salladığım için kapıyı açamadım. Israrlı bir şekilde zile bastı. Ben çocukla birlikte kapıyı açtım. Kapıyı açtığıma bana ‘Yarın emlakçı gelecek’ dedi. Ben de ‘Ne emlakçısı, sözleşme var’ dedim. Bana yüksek sesle ve ters bir şekilde ‘Ne sözleşmesinden bahsediyorsun sen’ dedi. Ben de polisi arayacağımı söyledim. Ben de kapıyı kapatmaya çalıştım. Kapıyı açmak için zorladı, zorla kapıyı kapattım. Kapıyı aç diye bağırdı. Apartmanı ayağa kaldırdı. Kapıyı yumrukladı. Eşim de gece vardiyasına gideceği için uyuyordu. Seslere uyandı. Eşim geldi, kendisine kapıyı açmamasını söyledim. Eşim kapıyı açtığında Tülay Ç., Sami Ç. ve oğulları hepsi kapının önüne dolmuş, Sami Ç., eşimin kolunu tutmuş dışarıya dövmek için çekmeye çalıştı. Tülay Ç. de bana saldırmaya çalışıyordu. Beni bu hale getirdi. Bunun üzerine ben polis ve akrabalarımı aradım."

'BAŞKA BİRİSİNE KİRAYA VERECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Burak Aktay ise ev sahibinin kendilerini evden çıkartıp daha yüksek bir kira bedeliyle, başkasına vermek istediğini öne sürerek, “Bunların niyeti belli. Bunlar bize açıkça saldırmaya gelmiş. Ben hiçbir zaman kavgadan gürültüden yana birisi değilim. Bize evi satacaklarını beyan ediyorlar. Fakat ben kendilerine inanmıyorum. Bir şekilde bizi oradan çıkartıp yüksek miktarda kiraya başka birisine kiraya vereceklerini düşünüyorum. Çünkü bu olay birinci değil. Üçüncü kez olunca ve saldırı olunca hukuki haklarımızı kullanmak zorunda kaldık” diye konuştu.

'ASIL O GÜN BENİM EŞİM DARBEDİLDİ

Ev sahibi Sami Ç. ise “Olay günü eşim Tülay, kiracının yanına giderek emlakçı geleceğini ve tabela asacağını söylemesi üzerine tartışmışlar. Asıl o gün benim eşim darbedildi. Ben ve eşim kiracılarımızdan şikayetçiyiz” dedi.