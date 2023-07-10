İptal edilen Hande Yener konserine ilişkin dikkat çeken iddia: 'Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildi'

CHP Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın şarkıcı Hande Yener’in konserini 'tehdit edildiği' için iptal ettiğini öne sürdü.

ANKA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:44
İptal edilen Hande Yener konserine ilişkin dikkat çeken iddia: 'Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildi'
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında,Hande Yener'in Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamındaki konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi. 

'TEHDİT EDİLDİ' İDDİASI

Basın toplantısında konuşan Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın tehdit edildiğini, konserin de bu gerekçeyle iptal edildiğini öne sürdü.

Balıkesir Sivil Toplum Platformu tarafından festivallerin yasaklanması için yapılan çağrıyı hatırlatan Sarı, "Hande Yener’in konserini iptal eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın açıklayacağı hiçbir gerekçe, çağdaş Balıkesir’in ve Balıkesirlilerin kabul edebileceği bir açıklama olamaz" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP'li Sarı şunları söyledi:

"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tehdit edilmiştir ve bu tehdidin karşılığı olarak da konseri iptal etmiştir. Toplumun küçük bir kısmını temsil eden bu platform, ayrıştıran, ötekileştiren ve kutuplaştıran, yaşam tarzına müdahale eden gerekçelerle bildiri yayınlayarak şehrimizdeki çağdaş festivallerin yasaklanmasını istemesi ve bu talepler karşısında bir belediye başkanın baskıdan korkarak ve gelecek kaygısıyla her yerde ilan etmiş olduğu programı iptal etmesi kabul edilemez."

Sarı, "Festivalleri, konserleri ve benzeri etkinlikleri iptal ederek ne ekonomik sorunlarla ne de madde bağımlılığı ile mücadele edemeyiz. Uyuşturucu baronları ile mücadele edemeyenler, sokaklardaki torbacıları durduramayanlar sorunun kaynağını festivaller olarak göstererek sorumluluklarından kurtulabileceklerini mi düşünüyorlar?” ifadelerini kullandı.


Hande Yener konser konser yasağı konserler Balıkesir

İlgili Haberler

Gericiler iptal edilsin dedi, AKP’li belediye harekete geçti: Hande Yener konseri iptal edildi

Gericiler iptal edilsin dedi, AKP’li belediye harekete geçti: Hande Yener konseri iptal edildi
Tarkan, Hadise, Hande Yener... Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Servet kazanacaklar

Tarkan, Hadise, Hande Yener... Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Servet kazanacaklar
Hande Yener 'bayıldığını' kabul etmedi: 'Sahnede sis fazla basılınca...'

Hande Yener 'bayıldığını' kabul etmedi: 'Sahnede sis fazla basılınca...'

En Çok Okunan Haberler