Tarkan, Hadise, Hande Yener... Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Servet kazanacaklar

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 17:48
<p>Ünlü sanatçıların yılbaşında verecekleri konser ücretleri belli oldu. Belirlenen rakamlar ise dudak uçuklattı. </p> <p>İşte sanatçıların sahne yerleri ve ücretleri:</p>

Ünlü sanatçıların yılbaşında verecekleri konser ücretleri belli oldu. Belirlenen rakamlar ise dudak uçuklattı. 

İşte sanatçıların sahne yerleri ve ücretleri:

<p>Hadise - Kıbrıs, 3 milyon TL</p>

Hadise - Kıbrıs, 3 milyon TL

<p>Ajda Pekkan - Kıbrıs, 1.5 milyon TL</p>

Ajda Pekkan - Kıbrıs, 1.5 milyon TL

<p>Tarkan - Kıbrıs, 18 milyon TL</p>

Tarkan - Kıbrıs, 18 milyon TL

<p>Tuğba Yurt- Hayat, 600 bin TL </p>

Tuğba Yurt- Hayat, 600 bin TL 

<p>Hande Yener - Kıbrıs, 1 milyon TL </p>

Hande Yener - Kıbrıs, 1 milyon TL 

<p>Yıldız Tilbe - Ankara, 1 milyon TL </p>

Yıldız Tilbe - Ankara, 1 milyon TL 

<p>İbrahim Tatlıses -  Belarus, 1.8 milyon TL</p>

İbrahim Tatlıses -  Belarus, 1.8 milyon TL

<p>Bülent Ersoy - Azerbaycan, 1.8 milyon TL</p>

Bülent Ersoy - Azerbaycan, 1.8 milyon TL

<p>Seda Sayan - Kıbrıs, 850 bin TL </p>

Seda Sayan - Kıbrıs, 850 bin TL 

<p>Sibel Can - İstanbul, 1.5 milyon TL</p>

Sibel Can - İstanbul, 1.5 milyon TL

<p>Özcan Deniz - Kıbrıs, 3 milyon TL </p>

Özcan Deniz - Kıbrıs, 3 milyon TL 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler