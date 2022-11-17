Tarkan, Hadise, Hande Yener... Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: Servet kazanacaklar
Ünlü sanatçıların yılbaşında verecekleri konser ücretleri belli oldu. Belirlenen rakamlar ise dudak uçuklattı.
İşte sanatçıların sahne yerleri ve ücretleri:
Hadise - Kıbrıs, 3 milyon TL
Ajda Pekkan - Kıbrıs, 1.5 milyon TL
Tarkan - Kıbrıs, 18 milyon TL
Tuğba Yurt- Hayat, 600 bin TL
Hande Yener - Kıbrıs, 1 milyon TL
Yıldız Tilbe - Ankara, 1 milyon TL
İbrahim Tatlıses - Belarus, 1.8 milyon TL
Bülent Ersoy - Azerbaycan, 1.8 milyon TL
Seda Sayan - Kıbrıs, 850 bin TL
Sibel Can - İstanbul, 1.5 milyon TL
Özcan Deniz - Kıbrıs, 3 milyon TL
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