Hande Yener sahnede bayıldı!

23 Ekim 2022 Pazar, 10:58

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan Hande Yener, sevenlerini korkuttu. Yener, bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı.

KONSERE ARA VERİLDİ

Konsere bir süre ara verilirken Hande Yener kuliste bir süre dinlendi. Yener daha sonra sahneye çıkarak konserine devam etti ve geceyi tamamladı.