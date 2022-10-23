Hande Yener sahnede bayıldı!
Ataşehir’de bir mekanda sahne alan Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren Yener, bir süre sonra konserine devam etti.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan Hande Yener, sevenlerini korkuttu. Yener, bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı.
Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı.
KONSERE ARA VERİLDİ
Konsere bir süre ara verilirken Hande Yener kuliste bir süre dinlendi. Yener daha sonra sahneye çıkarak konserine devam etti ve geceyi tamamladı.
Video Haberler
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
En Çok Okunan Haberler
-
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- Tepkiler gecikmedi: 'Fesli Deli Kadir ölmedi'
- Canlı canlı gömüldüğü mezardan saatler sonra çıktı
- 17 yaşındaki Yiğit'in şüpheli ölümünde yeni gelişme
- HDP'den 6'lı masa açıklaması
- Erdoğan'a inat 300 kadın avukat
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!