Hande Yener sahnede bayıldı!

Ataşehir’de bir mekanda sahne alan Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren Yener, bir süre sonra konserine devam etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 10:58
Hande Yener sahnede bayıldı!
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan Hande Yener, sevenlerini korkuttu. Yener, bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı. 

KONSERE ARA VERİLDİ

Konsere bir süre ara verilirken Hande Yener kuliste bir süre dinlendi. Yener daha sonra sahneye çıkarak konserine devam etti ve geceyi tamamladı.


Hande Yener Ataşehir baygınlık

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