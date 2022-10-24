Hande Yener 'bayıldığını' kabul etmedi: 'Sahnede sis fazla basılınca...'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:35

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan şarkıcı, sahnede fenalaştı. Yener, bir süreliğine kulise döndü.

Hayranları tarafından "Geçmiş olsun" mesajları alan Yener, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"BEN BİR TEK SİZE BAYILIYORUM"

Hande Yener, "Ne bayılması? Sahnede sis fazla basılınca nefes almakta zorlanıp dışarı çıktım, sonra geri gelip konserime devam ettim" dedi.

Yener, daha sonra hayranlarına "Ben tek size bayılıyorum" sözleriyle seslenerek "Beni merak eden, güzel ve şifalı mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü şarkıcının paylaşımı: