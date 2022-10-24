Hande Yener 'bayıldığını' kabul etmedi: 'Sahnede sis fazla basılınca...'

İstanbul Ataşehir’de bir mekanda sahne alan Hande Yener, fenalık geçirdi. Hakkında çıkan 'bayıldı' haberlerini reddeden şarkıcı, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:35
Hande Yener 'bayıldığını' kabul etmedi: 'Sahnede sis fazla basılınca...'
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan şarkıcı, sahnede fenalaştı. Yener, bir süreliğine kulise döndü.

Hayranları tarafından "Geçmiş olsun" mesajları alan Yener, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"BEN BİR TEK SİZE BAYILIYORUM"

Hande Yener, "Ne bayılması? Sahnede sis fazla basılınca nefes almakta zorlanıp dışarı çıktım, sonra geri gelip konserime devam ettim" dedi.

Yener, daha sonra hayranlarına "Ben tek size bayılıyorum" sözleriyle seslenerek "Beni merak eden, güzel ve şifalı mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü şarkıcının paylaşımı:


Hande Yener bayılma sosyal medya konser

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler