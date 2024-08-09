Irak’ın kuzeyinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.
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