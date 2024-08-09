Irak’ın kuzeyinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:16

Güncelleme: 09.08.2024 - 13:16

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.

