Irak’ın kuzeyinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:16
Irak’ın kuzeyinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.


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