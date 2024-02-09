Irak’ta silahlı faaliyetlerde yer alan IŞİD'li yakalandı!
Irak’ta terör örgütü IŞİD adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla Kırıkkale’de yakalanarak gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, Suriye uyruklu M.F.H. (35) evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak’ta daha önce örgütün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'