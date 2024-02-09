Irak’ta silahlı faaliyetlerde yer alan IŞİD'li yakalandı!

Irak’ta terör örgütü IŞİD adına silahlı faaliyetlerde yer alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla Kırıkkale’de yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:40
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, Suriye uyruklu M.F.H. (35) evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak’ta daha önce örgütün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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