İran alıkoymuştu: Tüpraş, petrolün teslim edileceği tarihi açıkladı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 20:28

Güncelleme: 25.07.2024 - 20:30

11 Ocak tarihinde Umman açıklarında İran tarafından 1 milyon varil ham petrol alıkonulmuştu.

Tüpraş'tan SOMO'dan alınan ham petrolün teslimatına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024'te Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir."