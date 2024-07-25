İran alıkoymuştu: Tüpraş, petrolün teslim edileceği tarihi açıkladı

Tüpraş, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün eylülde teslim edileceğini belirtti. Yaklaşık 1 milyon varil ham petrol, 11 Ocak tarihinde İran tarafından alıkonulmuştu.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 20:28
İran alıkoymuştu: Tüpraş, petrolün teslim edileceği tarihi açıkladı
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11 Ocak tarihinde Umman açıklarında İran tarafından 1 milyon varil ham petrol alıkonulmuştu.

Tüpraş'tan SOMO'dan alınan ham petrolün teslimatına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024'te Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir."


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