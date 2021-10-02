İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında tatbikata başladı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

İran’ın, ülkenin kuzeybatısında Azerbaycan ile Ermenistan sınırında dün başlattığı “Hayber Fatihleri” tatbikatı bölgede tansiyonu yükseltti. AA’nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının (İHA) destek verdiği tatbikat ile ilgili açıklamasında “Silahlı kuvvetlerin bu bölgede ve ülkenin diğer noktalarındaki tatbikatları silah ve teçhizatların test edilmesini ve İran’ın sınırları ve topraklarındaki her noktada savaşa hazırlığın değerlendirilmesini hedefliyor. Aynı şekilde komşu ülkelerde de tatbikatlar yapılıyor. Geçen ay sınırlarımızda 4-5 tatbikat yapıldı” dedi.

İHA’nın haberine göre Haydari, kendi ürettikleri iki tanksavar ile diğer bazı silahların tanıtılacağı tatbikatın hiçbir ülke için tehdit taşımadığını belirtirken “sınırlarında İsrail ve IŞİD varlığına tahammül etmeyeceklerini” kaydetti. Haydari, Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali esnasında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirterek “Hiçbir zaman işgali savunmadık” dedi. Dağlık Karabağ’da çatışmalar sırasında “IŞİD’in bir ülkenin davetiyle bölgeye geldiği” çıkışı dikkat çekti.

tır suçlaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 Eylül’de Karabağ Savaşı’nın birinci yılında AA’ya verdiği demeçte, “İran’a ait TIR’ların yasadışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini” söylemişti. Azerbaycan’ın, işgalden kısmi kurtarılan bölgeye gönderilen TIR’ları kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran’ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına işaret etmişti. Aliyev, “İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu, onun egemenlik hakkı. Fakat neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor” ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Aliyev’in açıklamalarını “şaşırtıcı ve esef verici” olarak nitelendirerek “Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız” demişti.

‘diplomatik çözüm’

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’den ise dün gerilimi düşürme yönünde açıklamalar gündeme yansıdı. Azerbaycan ile aralarındaki “yanlış anlaşılmaların diplomatik yollarla çözüleceğini” belirten Vahidi, “İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor. Yeni hükümette komşular bizim için önceliklidir ve onlarla dostluk ilişkilerini sürdüreceğiz” diye konuştu.

Öte yandan İran’ın Arman Melli gazetesi, “Türkiye’yi Aras Nehri’nin bazı kısımları da dahil ülkenin güneydoğusunda barajlar inşa etmek için büyük projeler aracılığıyla İran’a karşı bir su savaşı başlatmakla” suçladı.